Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?

14.09.2019 18:17

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen tren kazasında 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralandı. Bu kazada Mısra Öz,oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşi Hakan Sel'i kaybetti. Kişisel Twitter hesabından zaman zaman bu kaza nedeniyle yetkilileri eleştiren Sel, bu kez çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere destek olan Gülben Ergen'in Çorlu Tren Katliamı'nda çocuklarını kaybeden annelere destek olmamasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Mısra Öz "Anneler çocuklarından ayrı kalmasın. Çocuklarından ayrı düşürülen tüm annelerin biz daima yanlarındayız da siz Gülben Ergen siyasete göre annelerin yanında olmayınız. Hangi gün yanımızda oldunuz? Üstelik oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?" dedi.

"BİZ ANNE DEĞİL MİYİZ?"

Mısra Öz Sel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında tren kazasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Biz anne değil miyiz? Çocuklarımız toprak altında?" ifadelerine yer verdi.