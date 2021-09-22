Çorlu'daki tren kazasında yaralanan 3 yolcuya 1,5 milyon TL tazminat

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yaralanan Zeynep Aydıncı, Sinem Topçu ve Yeliz Karakaş'a, bilirkişi raporu ile kusurlu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında dava açıldı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulundu.

Yeliz Karakaş da eşiyle kazada yaralandığını anlatarak, "Psikolojik olarak çok etkilendim hala ilaç kullanıyorum. Uzun yolculuğa çıktığımda çok korkuyorum, titreyerek geliyorum. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede sonuçlandı, bu kadar çabuk sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Kazada diğer yaralanan arkadaşlarımız da haklarını savunsunlar. Benim tanıdığım hala şikayetçi olmayan çok insan var" dedi.