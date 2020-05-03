Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor
03.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:49

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor Korona virüs salgını ile mücadele etkinleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama kapsamı dışında tutulan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan...

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor

TEKİRDAĞ - Korona virüs salgını ile mücadele etkinleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama kapsamı dışında tutulan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren ve insanların gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli veteriner hekim Ahmet Çavdar, "Bakımevimizde bulunan hayvanların temizliği ve beslenmesi sürekli olarak sürdürülmektedir. Bunun yanında salgın sebebiyle insanlar sokağa çıkamadığından iş yerleri kapandığından dolayı sokaktaki hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak şehrimizin 30 noktasında besleme faaliyeti yapmaktayız. Bu bağlamda 1 aylık süre zarfında 3 ton kuru mama bir o kadar da yemek ve ekmekle hayvanlarımızı beslemeye devam ettik" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç çarpmış kedi ve köpek sayısında ciddi bir azalma meydana geldi diyen Çavdar, "İnsanlar trafiğe çıkmadığından dolayı araç yoğunluğu ciddi bir şekilde azaldı. Bunun sonucunda da yaralanan travma vakası kedi ve köpekler için ciddi bir azalma meydana geldi. Bu bizim için ve hayvanlar için sevindirici bir durum" diye konuştu.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veterineri Ahmet Çavdar, "Hayvan bakımevimiz 7 gün 24 saat hasta, yaralı, yardıma muhtaç tüm hayvanlar için faaliyetlerini kesintisiz biçimde sürdürmektedir. 30 noktada da besleme yapmaktayız. O sebeple insanlar gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam edebilirler. Belediyemiz sokak hayvanları için yapılması gereken ne varsa elinden geldiğince yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

600 hayvan kapasiteli geçici hayvan bakımevinde 150 hayvanın bulunduğu kaydedildi.

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haber
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Haber
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi kısıtlama günlerinde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:58:26. #1.14#
title