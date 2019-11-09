Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

09.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:03

Tayvan'ın Kaohsiung şehrindeçöp konteyneri içinde, köpekler tarafından parçalanmış bir bebek cesedi bulundu. Polis, cesedi bulunan çocuğundoğduktan sonra annesi tarafından bir plastik poşete koyup çöpe atıldığını, sokak köpeklerinin bebeği parçaladıklarını söyledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Polis, tarafından yakalanan 19 yaşındaki annenin psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. İsmi Xiao Mei olarak açıklanan annenin, kısa bir süre önce bir erkek ile internet üzerinden tanıştığını ve beraber yaşamaya başladıktan sonra erkek çocuğunu dünyaya getirdi ve aynı gün çöpe attı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.