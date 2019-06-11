Hatay'da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş kız bebek ölüsü bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesinde, geri dönüşüm işçisi tarafından çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölüsü bulundu.
İlçeye bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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