Contra - Islak Kum sözleri nedir? Contra - Islak Kum dinle!
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Contra - Islak Kum sözleri nedir? Contra - Islak Kum dinle!

17.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:56
Contra - Islak Kum sözleri nedir? Contra - Islak Kum dinle!

Şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan Contra, Islak Kum şarkısı ile hayranlarından tam not aldı. Peki, Contra - Islak Kum sözleri nedir?

Şarkıları ile beğeni toplayan Contra, "Islak Kum" şarkısı ile gündem oldu. Peki,Contra - Islak Kum sözleri nelerdir? İşte, m Contra - Islak Kum sözleri!

CONTRA - ISLAK KUM SÖZLERİ

Olsam bile kalabalıklar içinde yokluğun var eder iliklerimde hiçliği

Yazın mont giyen evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefime içmeyi

Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın

Bi ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın

Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına

Denizler gider mi suyuma

Görünmem senden başkasına iki gözüm ama

Çıkıyorum içe içe khalkedon'dan

Son durak caddebostan

Sanırım büyüyorum en sonunda

Hala ayıp bi şey demedim hesap et ordan

Yine de sen iste böleyim denizi ikiye

Bi an peşimizden gelemesinler diye

Sen üzülme boynunu bükme

Gelse bile bi gün ölüm ensemden göğsüme

Vurmak istedim yerleri göğe

Bitik başlarken her yeni güne

Ama şimdi güzel pazar ertesi bile bütün cennetlere göre çok

Şu anda cehennemdeyim elimde asa

Gezegeni bile yakarım bana kalsa

N'olur dolup dolup dolu olup yağsam

İstanbul'un bütün koruları alev alsa

Şimdi deniz içki sıcak kumlar

Oysa ki teo da demişti tuzak bunlar

Onu bile dinlemedim ama sağkurtuldum her kabustan

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