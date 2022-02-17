Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde trafik kontrolü yapan bir polis, durdurduğu araca başka bir aracın çarptığı kazadan saniyelerle kurtuldu.

ABD'nin Colorado Eyalet Devriyesi'nde bir polis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle için bir aracı durdurdu. Bu sırada başka bir araç son sürat duran araca çarptı. Saniyeler önce aracına dönen polis ise kazadan kıl payı kurtuldu. Araçtakiler hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - COLORADO

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa