Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

İstanbul Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Kartal'da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken, diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.

ENKAZDAN ÇIKARILAN ANNE DAKİKALAR ÖNCE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Penceredeki kız (Şevval Yılmaz) enkazdan henüz çıkarılamadı...

Enkazdan çıkarılan anne Güler Yılmaz, "Birkaç gün önce mutfak dolaplarından gıcırdama duydum. Bina çökmeden yarım saat önce balkona çıkmıştım. Titrediğini hissettim. Şevval'i yanıma çağırdım. 'Deprem mi oldu?' dedim. Haberlere baktı. Olmadığını görünce Şevval odasına döndü. Dakikalar sonra bina çöktü" dedi.

BABA CAMİDEYDİ

Binanın 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen ve olay sırasında camide olan baba Osman Yılmaz ise "Sağlam diye daire aldık. Girişte tekstil atölyesi vardı. İçeride çalışma olduğunu söylüyorlardı. Ama ben bir şey görmedim. Binada ne olduysa son üç günde oldu." diye konuştu.

Alemdar ailesinden geriye bu fotoğraflar kaldı;

Kaynak: İHA