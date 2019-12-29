Çöken balkonla birlikte düştü

29.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:01

ADANA'da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü. O sırada balkonda olan ve düşerek hafif yaralanan Hülya Diri (76), "O an çok korktum, ölümle pençeleştim" dedi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Sucuzade Mahallesi'nde yer alan 30020 Sokak'taki 2 katlı eski binada meydana geldi. Önceki hafta Pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle evin, zeminin üstündeki birinci katının balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan ve beton blokla birlikte aşağıya düşen Hülya Diri, hafif yaralandı.

Kaynak: DHA