Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı

16.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:09
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Nuri Karakaya'ya ait küçükbaş hayvanların barıandığı ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karların ağırlığını kaldıramayarak çöktü.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Nuri Karakaya'ya ait küçükbaş hayvanların barıandığı ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karların ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Çatının altında kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.  

Gölcük'te, Nuri Karakaya'ya ait 17 Ağustos Mahallesi'ndeki ahırın çatısı, kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle biriken kar yığınının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki hayvanların çatının altında kaldığını gören Karakaya, Gölcük Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve ahırın yan tarafında bulunan İSU şantiyesinde bulunan iş makineleri ile kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları ile ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kısa sürede kurtarılarak sahibine teslim edildi. 

 


Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı
Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Prens Harry Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 22:13:00. #1.14#
title