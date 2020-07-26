31 yaşındaki kadın, çocuklarını parka gönderip intihar etti
Kocaeli'de çocuklarını parka oynamaya gönderen 31 yaşındaki kadın, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
26.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:40
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını parka gönderen Sevda A. (31), kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını parka oynamaya gönderen Sevda A., bir süre sonra eve gelen eşi tarafından doğalgaz borusuna iple asılı hareketsiz halde bulundu. Paniğe kapılan eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sevda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sevda A.'nın cesedi morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA