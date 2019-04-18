2 Oğlunu, Çekiçle Vurarak Öldüren Babanın Cezası Belli Oldu!

Üsküdar'da 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz, "altsoydan akrabayı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde çocukları 22 yaşındaki Ahmet Güleryüz, 21 yaşındaki Onur Güleryüz'ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldüren, 18 yaşındaki Orçun Güleryüz'ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"BEN BU İŞİ İSTEYEREK YAPMADIM, ÇOK PİŞMANIM"

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirildi. Sanığın eşi Songül Güleryüz, kızı Nur Kıyak ile katılan avukatı Özgür Akkaş da salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Aslan Güleryüz, "Pişmanım" dedi. Son sözünde ise, "Ben bu işi isteyerek yapmadım, çok pişmanım. Bu olaya sebep olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" diye konuştu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ü çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü öldürdüğü gerekçesiyle, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı ise önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle üst sınırdan 20 yıl hapis cezası aldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"YAVRULARIM GERİ Mİ GELECEK"

Kararın açıklamasının ardından kızı Nur Kıyak sanığa, "Cezaevinde geberirsin inşallah. Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdi. Anne Songül Güleryüz ise, "50 sene verseler ne olacak? Yavrularım geri mi gelecek?" dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde Aslan Güleryüz'ün, çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü, Orçun Güleryüz'ü ise yaraladığı anlatılmıştı.

Aslan Güleryüz'ün, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Orçun Güleryüz'e yönelik eylemlerinden dolayı ise "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA