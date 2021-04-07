Çocukların yetiştirilmesine sağlık vurgusu
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Çocukların yetiştirilmesine sağlık vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocukların yetiştirilmesine sağlık vurgusu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlıklı bir geleceğin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla mümkün olacağına vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlıklı bir geleceğin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla mümkün olacağına vurgu yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütünce tüm dünyada küresel çapta bir Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde vatandaşların sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Dr. Yasin Yılmaz 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Milletimizin sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi, günümüzde özellikle çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle, insanlarımızın bu konulardaki eğitimleri arttırılmalı her birey, sağlıklı yaşamın gerektirdiği koşulları ve ortamı hazırlamalı, önlemleri alma konularında kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu yönde hareket etmeli. Dünya Sağlık Örgütünce tüm Dünya'da küresel çapta bir Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, temizlik ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. Unutmayalım ki mutlu bir yaşamın sırrı sağlıklı olmaktan geçer. Sağlıklı yaşamak için de İnsanın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastalıksız olması, mutlu, rahat bir hayat geçirmesi sağlık adını alır. İnsanların en doğal hakkı sağlıklı bir yaşam geçirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın '7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlar, tüm hemşerilerime sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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