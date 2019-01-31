Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
Samsun'da yaşları 10-15 arasında değişen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Samsun'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumruk atması kameraya yansıdı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 10-15 arasında değişen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çocuklar birbirlerine yumruk ve uçan tekme attı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kavga bir süre daha devam ederken olay yerine gelen sivil zabıta ve polis ekipleri kavga eden 2 grubu ayırarak olay yerinden gönderdi. Ara sokaklara doğru kaçışan çocuklar burada da bir süre tartıştıktan sonra dağıldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: İHA
YORUMLAR (20)
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2 dogru da grup deyil. Bunlarda karkasa olsada haber yapsak yolunda.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yeni türkiye bu diziden çıkma insanlarla sokaklar doldu taştı. ne bekliyordunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çukur,eşkiya dünyaya hükümdar olmaz,kurtlar vadasi gibi mafya dizilerini daha sık yayınlayın,internet üzerinden denetimsiz,önüne gelene evrak bile sormadan silah satışlarına devam edin..sormadan ne oluyor bu çocuklara...onlar sadece sisteme özeniyorlar...hepsi buCevap Yaz 9 1 Yayından KaldırJÜL SEZAR: Şu yorumu begenmeyen kamil bu ccukların bası ıste2 Yayından Kaldır
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laık kafır dınsız nesıl yolunda baya ılerleme katedmıslerCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır