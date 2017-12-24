Çocukları Uyarmak İçin İnen Şoför El Frenini Çekmeyi Unutunca Cipi Su Kanalına Düştü
Bolu'da araçlara kar topu atan çocukları uyarmak için cipinden inen sürücü el frenini çekmeyince cip kayarak su kanalına düştü.
Bolu'da, yoldan geçen araçlara kartopu atan çocukları uyarmak için cipinden inen İlhan Özdemir, el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü.
ÇOCUKLARI UYARMAK İÇİN UYARDI
Olay, akşam saatlerinde Alpagutbey Mahallesi Kanalyolu mevkiinde meydana geldi. İlhan Özdemir, 14 BM 062 plakalı cipiyle seyir halindeyken araçlara kar topu atan çocukları uyarmak için durdu.
ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI
Cipinden inen İlhan Özdemir'in el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü. Cip, sulama kanalından çekici ile çıkarıldı.