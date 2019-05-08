Çocukları Tarafından Vurulan Güvenlik Görevlisi Yaralandığını Saklayınca Öldü

Çocukları Tarafından Vurulan Güvenlik Görevlisi Yaralandığını Saklayınca Öldü

Gaziantep'te çocukları tarafından havalı tabancayla vurulan güvenlik görevlisi, yaralandığını saklayınca hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çocukları tarafından havalı tabancayla vurulan güvenlik görevlisi, yaralandığını saklamak isteyince öldü.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çapalı Mahallesi kırsalında bulunan bir çiftlikte güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Kankılıç, çiftliğe getirdiği çocukları tarafından havalı tabancayla kazaen vuruldu. Sol karın boşluğundan yaralanan baba, sargı beziyle yarasını sararak, yaralandığını gizlemeye çalıştı.

EVE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ KANKILIÇ'IN ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Kendi kendine tedavi uygulayan Kankılıç, akşam geldiği evinde yemek yerken fenalaştı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından Hüseyin Kankılıç'ın öldüğü belirlendi. Saçma ile vurulduğu belirlenen Hüseyin Kankılıç'ın cenazesi olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan otopside de havalı tüfek saçması ile vurulduğu tespit edilen Kankılıç'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kankılıç'ın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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