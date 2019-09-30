Çocuklara ücretsiz kent kültürü eğitimi verilecek

30.09.2019 17:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından 2016 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören "İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim Programı"nda yeni dönem başlıyor. İlkokul dört ve beşinci sınıf öğrencilerini hedefleyen eğitimler 1 Ekim 2019'da başlıyor.

APİKAM çatısı altında yürütülecek programda, uzman eğitmenler tarafından öncelikle bir saatlik görsel öykü sunumu yapılıyor. Ardından öğrenciler rehber eşliğinde APİKAM'daki kent ve ulaşım sergilerini geziyor. Çocuklara yaşadığı kenti, İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini konu alan öykülerle tanıtma ve kentlilik bilinci oluşturmayı amaçlayan program, haftada iki gün farklı okullardan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler