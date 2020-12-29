- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
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- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı

29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:37

- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı Tokat'ta kışın hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı.

- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı

TOKAT - Tokat'ta kışın hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı.

Yurdun doğu bölgesinde çetin kış şartları etkili olurken, Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Tokat'ta hava sıcaklığının 10 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar anne ve babaları ile birlikte kentteki park ve bahçelere akın etti. Parkta oyun oynayan, bisiklete binen çocuklar gönüllerince eğlendi. Pandemi dolayısı ile bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar arkadaşlarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Yeşilırmak kenarında bulunan parklarda en yoğun günlerini yaşadı. Vatandaşlar ırmak kenarında yürüyüş yaparak temiz hava aldı. Korona virüs önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uydukları gözlemlenen vatandaşlar kış güneşinde adeta enerji depoladı.

- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı
- Çocuklar kış güneşinin tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ODABAŞOĞLU

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