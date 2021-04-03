Galatasaray - Hatayspor maçında Fatih Terim neden yok? Fatih Terim cezalı mı?
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Galatasaray - Hatayspor maçında Fatih Terim neden yok? Fatih Terim cezalı mı?

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Galatasaray - Hatayspor maçında Fatih Terim neden yok? Fatih Terim cezalı mı?

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabaka sonrası Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız
Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabaka sonrası Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı? Detaylar haberimizde.

ATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Terim, Galatasaray'ın deplasmanda Hatay, içerde de Karagümrük'le oynayacağı maçlarda kulübedeki yerini alamayacak. Kurul, Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI?

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret" ihlalini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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