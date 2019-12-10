69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı
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69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı

Ankara'da 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekten gözaltına alınan 69 yaşındaki adam tutuklandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, önce olay anını görüntüledi ardından şahsa müdahalede bulundu.

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:03
69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B. (69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K'ye gerçekleştirdiği cinsel istismar telefon kamerasıyla kaydedildi. Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki ekiplerine ulaştırdı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B'yi yakaladı.

BU İLK DEĞİL

Jandarmanın yaptığı incelemede zanlının çocuğu 4-5 defa istismar ettiği tespit edildi. Çocuk tacizcisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tacize uğrayan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğa psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı
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