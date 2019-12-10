69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı
Ankara'da 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekten gözaltına alınan 69 yaşındaki adam tutuklandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, önce olay anını görüntüledi ardından şahsa müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B. (69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K'ye gerçekleştirdiği cinsel istismar telefon kamerasıyla kaydedildi. Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki jandarma ekiplerine ulaştırdı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B'yi yakaladı.
BU İLK DEĞİL
Jandarmanın yaptığı incelemede zanlının çocuğu 4-5 defa istismar ettiği tespit edildi. Çocuk tacizcisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Tacize uğrayan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğa psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.
Haber Videosu: 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı
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ölseymiş keşkeCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu gibi pislikleri halkın eline vereceksin ki diğer yapacaklara örnek olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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adi insan erkekligindendemi utanmadın adiCevap Yaz Yayından Kaldır
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serefizi morok seni eyer adlet varsa bizim ulkemizde seni gibi serefizi geberinceye kadar icerde tutar orda geberip gidinceye kadarCevap Yaz Yayından Kaldır