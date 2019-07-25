Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı. Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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