Çocuğunuzun Gözü Fotoğrafta Beyaz Çıkıyorsa Doktora Gidin

Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Anaokulu öğrencilerini göz taramasından geçiren Op.Dr. Şeyda Atabay, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Günümüzde bebeklerin 6. ayından itibaren göz muayenesine götürülmesi gerektiğini belirten Atabay, " Anne baba olma sevincini yaşayan ebeveynler, bebeklerinin aşılarını, kalça çıkığı, işitme gibi her türü kontrolünü zamanında yaptırıyor. Ancak görme muayenesini aynı hassasiyeti çoğu zaman göstermiyor. Oysa artık 6. aydan itibaren bebeklerin göz taramalarını yapabiliyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKALI MİNİKLER GÖZ TARAMASINDA

Folkart Towers'daki muayenesinde Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Anaokulu öğrencilerini göz taramasından geçiren Op. Dr. Atabay, "İlk muayenenin doğumdan itibaren 6 ay içinde yapılması çok önemli. Erken teşhisle, ileride telafisi imkansız durumların önüne geçebilirsiniz" dedi.

BUNLAR OLUYORSA DİKKAT

Okul dönemindeki bir çocuğun derslerini karşı ilgisiz gibi görünmesinin, çabuk sıkılmasının, kağıda çizdiği düz çizgiyi bir süre sonra bozmasının göz rahatsızlıklarının önemli işaretleri olduğunu söyleyen Op. Dr. Atabay, özellikle göz tümörüne dikkat çekti. Atabay, " Çocuk çok hareketli olduğunda hiperaktivite deniliyor oysa görmediği için odaklanamadığından da olabilir. Bir diğer konu da çocuklardaki göz tümörleri, yetişkinlere göre daha hızlı bir başlangıca sahip ve gözde beyaz refleye neden olur. Eğer fotoğraf çekimlerinde beyaz refle görüyorsanız bu anormal bir durumun göstergesidir" diye konuştu.

İHMAL ETMEYİN

Gelişmiş cihazlar sayesinde 1 aylık bebeklerde dahi birçok göz rahatsızlığının tesbit edildiğini söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda 9 yaşına kadar yılda bir göz muayenesini tavsiye ettiklerini belirtti. Bazı hastalıkların, gözde kayma problemlerine neden olabileceğine işaret eden Atabay, bunun erken teşhis için önemli bir ipucu olduğunu da belirterek, "Ancak bir çocuk az gördüğünü anlayamaz ve bunu anlatamaz. Bir gözü iyi gören çocuk diğer gözünün az gördüğünü de fark edemez. Bu yüzden muayene büyük önem taşıyor. Erken dönemde tanısı koyduğumuz ve tedavi ettiğimiz pek çok bebeğimiz şimdi görebiliyor. O yüzden çocuklarınızın gözü siz olun ve sağlık kontrollerini ihmal etmeyin" diye konuştu.