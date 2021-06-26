Çocuğuna aldığı sepet kırılınca iş kadını oldu

Malatya'da yaşayan üniversite mezunu genç öğretmen adayı Canan Bayat, çocuğuna aldığı sepet 2 günde kırılınca dayanıklısını yapmak istedi.

Malatya'da yaşayan üniversite mezunu genç öğretmen adayı Canan Bayat, çocuğuna aldığı sepet 2 günde kırılınca dayanıklısını yapmak istedi. Bayat, ev dekorasyonu ürünleri yaparak kendi işini kurdu.

Çocuğuna bir sepet aldığını ve onun da kısa sürede kırılmasının kendisine ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Bayat, daha dayanıklısını yapmaya çalışırken iş sahibi olduğunu vurguladı.

Canan Bayat, Biyoloji Öğretmeni olmasına rağmen atanamadığını ifade ederek," Batmanlıyım evliliğimden dolayı 6 yıldır Malatya'da yaşıyorum. Atanamamış Biyoloji öğretmeniyim. 6 yıl boyunca özel sektörde çalıştım. Çocuğum doğduktan itibaren tamamen 3 senemi ona ayırdım. Sonra yeni bir iş arayışına girdim. İş bulamadım. Fakat bu sefer benim fikirlerim gelişmeli diye düşünüp, alternatifleri değerlendirmeye başladım. Hasır ürünlerini yaparak, bozarak defalarca farklı yöntemler deneyerek bu serüven başladı ve sonunda kendi el emeği ürünlerimi tasarlamaya ve yapmaya başladım. 2 yılın sonunda daha çok fazla yol kat etmemiz gerektiğini düşünerek piyasaya çıkmaya karar verdim" dedi.

Çocuğuna bir sepet aldığını ve onun da kısa sürede kırılmasının kendisine ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Bayat, "Oğlum 2 yaşındayken bir sepet aldım ve iki günde kırıldı. Bu da bana ilham oldu ya da vesile oldu. Bunun üzerine daha iyisini yapmak için kolları sıvadım. Dayanıklı, uzun ömürlü, herkese hitap edebilecek da herkesin dekoruna uygun ev dekorasyonu ürünleri yapacak seviyeye geldim" ifadelerini kullandı.

Yeni mesleğini daha da ileriye götürme çabasında olduğuna parmak basan Canan Bayat, "Daha çok yolumuz ve vermemiz gereken çok emek var. Malatya'da ve bölgede tekiz. Ayrıca sosyal medya üzerinden yurtiçi ve yurtdışına satışlarımız var. Yoğun ilgi görmektedir. En büyük hayalim dünyanın her yerine satış yapabilecek bir potansiyele sahip olarak ürün çeşitliliğini çok daha fazla arttırarak onlarca hatta yüzlerce kadına iş istihdamı oluşturmak. Eğer birileri bizim vesilemiz ile evine ekmek götürebilecekse ne mutlu bize. Biz ekmeğimizi bölüşebileceğimiz insanlarla olmaktan gurur duyacağız" şeklinde konuştu.

İş kurmak isteyen kadınlara öneri

Çalışarak üretime katkı ve maddi kazanç elde etmek isteyen kadınlara önerilerde de bulunan Bayat, "Hayali olmalı kadınlarımızın. Kendilerine güvenleri olmalı. Tabii bunların yanında onlara destek olabilecek eşleri olmalı. Özellikle ev hanımları için söyleyebileceklerim, elbette ki maddi taban çok önemli. Fakat başarmaya inanmak, korkmamak çok daha önemli. Hayal kurmak ve onları gerçekleştirmeye çalışmak için ellerimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Müşteri de memnun

Müşteri Hüseyin Şahin ise kadının fedakarca çalışmasından dolayı kutlayıp, "Malatya'mızda ilk ve tek olan hasır dünyasına teşekkür ediyorum. Ofis ve evlerimiz için dekorlarımıza uygun olarak alabildiğim güvenilir bir adres. Daha evvel eşim gelmişti. Eşim fikrini benim paylaştıktan sonra ofisim için çerezlik takımı almaya geldim. Sosyal medya üzerinden 2 senedir bildiğimiz bir adresti. Dokunarak alabildiğimiz için çok daha şanslıyız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı