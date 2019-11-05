Çocuğu darbeden kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası

05.11.2019 15:40

Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden sanık, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur M.Y.K'nin ailesinin avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğunu belirterek, "Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık pişmanlığını dile getirmiştir ama pişmanlık söz konusu değildir. Sanığın sabıka kaydı vardır. Tutuklama sebepleri de vardır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Özüdoğru'nun avukatı Fulya Yavuzsever, "Suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Sanık mağduru güvenli bir şekilde bırakmıştır. Ayrıca çocuklar ağza alınmayacak küfürler etmişlerdir. Israrla belirtmek istediğimiz diğer husus atılan parçaların erik çekirdeği değil, taş olmasıdır." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru'yu "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Özüdoğru'nun eylemini çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle cezayı 6 yıla çıkaran mahkeme, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini de uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü.

Mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, atılı suç "hürriyeti tahdit" içinde kaldığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 yaşındaki mağdur M.Y.K. ile arkadaşlarının, olay günü Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde erik toplayıp yedikleri, çekirdeklerini de yola doğru attıkları anlatılmıştı.

Mağdur M.Y.K'nin, bu sırada bir kişinin üzerine gelerek kendisini darbetmeye başladığını, tekme ve tokat vurduktan sonra "Beni diğer arkadaşlarının yanına götür." dediğini, yaya olarak mahalleye gittiklerini, burada çocukları bulamadığını, bunun üzerine sanığın kendisini ormanlık alana doğru götürmeye başladığını, tam ormanlık alana giderken bir kadının polise haber vereceğini söyleyerek sanığın elinden kendisini aldığını beyan ederek şikayetçi olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Ufuk Özüdoğru'nun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiyi kasten yaralama" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA