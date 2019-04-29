Kız Çocuğunun Çığlıklarını Duyan Kalabalık, Taciz Şüphelisini Tekme Tokat Dövdü

Gaziantep'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

APARTMANIN ZEMİNİNDE CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. M. D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu.

ŞÜPHELİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden M. D., kaçmaya başladı. Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı.

POLİS, ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M. D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA