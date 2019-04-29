Kız Çocuğunun Çığlıklarını Duyan Kalabalık, Taciz Şüphelisini Tekme Tokat Dövdü
Gaziantep'te, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüheli, öfkeli kalabalık tarafından dövülüp polise teslim edildi. Suçlamayı kabul etmeyen 29 yaşındaki adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
APARTMANIN ZEMİNİNDE CİNSEL TACİZDE BULUNDU
Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. M. D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu.
ŞÜPHELİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden M. D., kaçmaya başladı. Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı.
POLİS, ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M. D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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DOĞRUYSA OĞLANI İFTİRAYSA KIZI İDAM EDİN! NE O YEMEDİ Mİ ANAERKİL KADIN HAKİM TOPLUMUN YETİŞTİRDİĞİ AŞAĞILIK YARATIKLAR KATİL RUH HASTALARI KORKTUNUZ MU. HEPİNİZİN BELASINI VERSİN. İFTİRACILARA İDAM!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Devlet böyle halkin orman kanunlarini uygulamasina neden gözyumar acaba? Neyse, vardir herhalde bir bildigi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KONU BURADA KADIN DEĞİL BİR ÇOCUK. GELMİŞ ZİHNİ BOZUK MAHLUK KADIN İFTİRA ATMIŞ OLAMAZMI DİYOR. BAŞKA KONU OLSA ADALETİ BU KADAR SVUNMAZSINIZ ULAN ! ATAERKİL DÜZENİN YARATTIĞI CANAVARLAR SİZİ SİZİN GİBİLER GEBERSİN.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırBURCU: YUKARDAKİ YORUMU YAPAN KİŞİ BANA TECAVÜZ ETTİ BEN KIZIM LİNÇ EDİN ONU (HADİ BAKALIM BİRAZ DA SEN BAK İFİTRANIN TADINA)Yayından Kaldır
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bakın ispat olmadan birşey yapamaz devlet ben artık korkuyorum valla biri çıkıp gıcıklığına beni taciz ediyor dese gittim valla o yüzden en iyisi sokağa çıkmamak :DCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır