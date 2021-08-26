Çobanın başından vurulmuş cesedi bulundu

BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçyolu köyü kırsalında koyun otlatan Mehmet Emin Yılmaz'ın (22) başından silahla vurulmuş cesedi bulundu.

BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçyolu köyü kırsalında koyun otlatan Mehmet Emin Yılmaz'ın (22) başından silahla vurulmuş cesedi bulundu.

Ağaçyolu köyü kırsalında öğle saatlerinde köylüler, dağlık alanda başından silahla vurulmuş erkek cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, hayvan otlatan Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu ve başından tüfekle vurulduğunu belirledi.Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal