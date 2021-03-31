Çobanbey'deki öğrencilere 'sınırsız eğitim' desteği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sınırsız Eğitim Derneği (MİDAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sınırsız Eğitim Derneği (MİDAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin burs, barınma, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sınırsız Eğitim Derneği (MİDAD) arasında Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin burs, barınma, ulaşım vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sınırsız Eğitim Derneği Başkanı Azzam Khanjı ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ SURİYE'NİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 5 Şubat 2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından 40 gün gibi kısa bir sürede Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu gerekli araç-gereç ve donanımları temin etmek suretiyle eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Erdöl, "Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören ve görecek Suriyeli öğrencilerimiz Suriye'nin sağlıklı geleceğinin yeniden imarında, gelişmesinde, kalkınmasında önemli roller oynayacak" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YETİŞMESİ İÇİN ÜNİVERSİTEMİZİN TÜM İMKANINI SUNUYORUZ"

Sınırsız Eğitim Derneği'nin ortaya koymuş olduğu inisiyatif, destek ve iş birliğini anlamlı bulduklarını ve protokol imzalama kararı aldıklarını belirten Erdöl, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle ülkemizin yanı sıra gönül coğrafyamıza da sağlık eğitimi götürme ve kalifiye insan yetiştirmeye yönelik faaliyetler yürütmekteyiz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan fakülte ve yüksekokullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin yetişmesi için üniversitemizin tüm imkanlarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınırsız Eğitim Derneği Başkanı Azzam Khanjı de protokol kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Üniversite tarafından düzenlenen organizasyonlara destek olacaklarını, yükseköğretimin devamlılığını sağlayacak faaliyetlere katkı sağlayarak bu konuda projeler geliştireceklerini; öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinliklere destek olacaklarını ve burs, barınma, ulaşım vb. ihtiyaçlarına yönelik katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı