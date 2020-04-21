Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
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Kahramanmaraş, Emrah, 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş'ta 30 yaşındaki bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısı ve kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

21.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:25
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Maksutlu Mahallesi'nde çoban köpeği meselesi yüzünden dayısı ve teyzesinin oğlu ile tartışan Emrah A. av tüfeği ile iki akrabasını öldürdü.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. (30), iddiaya göre çoban köpeği meselesinden dayısı Ali Ekşi (46) ve teyzesinin oğlu Fatih Ekşi (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ali Ekşi ile Fatih Ekşi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
EZGİ: Ölenlere Yüce Tanrı''dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.
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