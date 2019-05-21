Tartışma Yaratan Programın Ardından CNN TÜRK'ten Açıklama Geldi

Ekrem İmamoğlu Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İYİ Parti'li Mehmet Aslan İmamoğlu'nun konuk olduğu programın erken bitirildiğini iddia etti. CNN TÜRK ise resmi twitter hesabından erken bitirildi iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada İmamoğlu'na 1 Saat 25 dakika, rakibi Binali Yıldırım'a ise 1 Saat 18 dakika süre verildiği belirtildi.

CNN TÜRK DAKİKA DAKİKA AÇIKLADI

İYİ Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan CNN Türk ekranlarından yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Aslan "Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar." dedi.

Bu iddia üzerine CNN TÜRK resmi twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kanal yaptığı açıklamada "13 Mayıs 2019'da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

CNNTÜRK'ün yaptığı açıklama

MEHMET ASLAN NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan, Tarafsız Bölge programıyla ilgili"Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar." dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"

İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan'ın programıyla ilgili, "Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; ekrem_imamoglu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar! Yazıklar olsun! Utanılacak haldesiniz... @ahmethc @cnnturk." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU AHMET HAKAN'A YANIT VERDİ

Ekrem İmamoğlu, 21 Mayıs salı günü Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda CNN TÜRK'de yayınlanan tarafsız Bölge programı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik."

AHMET HAKAN'A MESLEKTAŞLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

CNN Türk, Tarafsız Bölge programının yayın süresi 120 dakika olarak belirledi. 22.00'da başlayan programın 00.00'da bitmesi bekleniyordu. İmamoğlu'nun İBB'deki israf iddialarını anlatacağı sırada araya giren Hakan, "Süre bitti" dedi. İmamoğlu da bunun üzerine "12'de bitecek dediler" diye konuştu. Hakan, programı 1 saat 28 dakika sonra bitirdi. Bunun ardından Hakan'ın programı gelen bir talimat üzerine erken bitirdiği iddia edildi. Sürenin erken bitmesi Twitter'da gündem oldu. Hakan'a meslektaşı Sevilay Yılman ve Ömer Turan da tepki gösterdi.

Twitter'da Hakan'a yönelik bazı tepkiler;