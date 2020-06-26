CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti CNN Türk spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü, bugün gerçekleşen yayının son bölümünde görevden ayrıldığını duyurdu.

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk'ün spikeri Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı. Atasoy, ayrılık kararının bugünkü canlı yayınının son bölümünde duyurdu.

CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" programı ile izleyici karşısına çıkan spiker Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı.

2011 yılında CNN Türk'ten Kanal D'ye geçen Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk'e çekilmişti.

EKRANDAN VEDA ETTİ

Atasoy, bugünkü canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşkalın" ifadelerini kullandı.