CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi
CNN Türk ekranlarında tepki çeken bir olaya imza atıldı. PKK-PYD terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ANHA'nın logosu dakikalarca CNN Türk ekranlarında yer aldı. Durumu fark eden yetkililer daha sonra ANHA'nın logosunu sansürledi.
CNN Türk bugün dikkat çeken anlar yaşandı. Bir güvenlik uzmanının CNN Türk ekranlarında Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yorumladığı anlarda, ekrana terör örgütü PKK/PYD'nın medya uzantısı Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) görüntüleri verildi.
AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI
Olayın sosyal medyada yer bulmasının ardından ANHA'nın logosu sansürlendi. Diğer kanallarda da yayınlanan görüntülerde logonun sansürlenmesi fakat CNN Türk ekranlarında sansürlenmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerde neden ANHA logosunun kaldırılmadığı veya alternatif bir kaynak kullanılmadığı ise akıllara "Acaba kasten mi yapıldı" sorusunu getirdi.
İMAMOĞLU'NU PHOTOSHOPLAMIŞLARDI
CNN Türk daha öncede Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafı montajlayarak İmamoğlu'nun kafasını foroğrafa eklemişti. Montajlanan fotoğraf CNN Türk ekranlarında yer bulmuştu.