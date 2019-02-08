CNN Türk Spikeri Büşra Sanay'dan Cinsel İçerikli Video İsyanı!
CNN Türk spikeri Büşra Sanay, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen cinsel içerikli videolara isyan ederek, "Bana gönderilen cinsel içerikli video, fotoğraf, emailler için artık dava süreci başlatıyorum." dedi.
CNN Türk spikeri Büşra Sanay, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen cinsel içerikli videolara isyan ederek, "Bana gönderilen cinsel içerikli video, fotoğraf, emailler için artık dava süreci başlatıyorum." dedi.
"BUGÜN DİLEKÇEMİ VERDİ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü spiker Büşra Sanay, kendisine yönelik cinsel içerikli video ve mesaj atanlara dava açtığını yazdı. Büşra Sanay sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bana gönderilen cinsel içerikli video, fotoğraf, emailler için artık dava süreci başlatıyorum. Uğraşmıyordum 10 yıldır ama artık muhatapları mahkeme heyeti olacak. Bugün dilekçemi verdim. Ahlaksızlığın lüzumu yoktu ama sapıklığın sonu da yok! Hadi bakalım başladı süreç" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (15)
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Bu ülkeyi Yen'imi öğrendin ? Hakkını hukukunu koru .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Her seçim üzeri yurdumuzda onlarca kuyudan petrol ve doğal gaz bulunur...bu seçim önceside tekirdağ dan doğalgaz fışkırıyor-muş...:)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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10 yildir hosuna gitmis demekki 10 yildan sonra bikmis gunaydin mahkeme sana sorar simdi 10 yilmi bekledin dilekce vermek icin :)))zaman asimina urar senin dilekceler:)) biktiysan kapat email adresini iste kulan sadeceCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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kim bu tipetipCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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gülmeyin lanCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır