CNN Türk Spikeri Büşra Sanay'dan Cinsel İçerikli Video İsyanı!

CNN Türk spikeri Büşra Sanay, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden gönderilen cinsel içerikli videolara isyan ederek, "Bana gönderilen cinsel içerikli video, fotoğraf, emailler için artık dava süreci başlatıyorum." dedi.

"BUGÜN DİLEKÇEMİ VERDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü spiker Büşra Sanay, kendisine yönelik cinsel içerikli video ve mesaj atanlara dava açtığını yazdı. Büşra Sanay sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bana gönderilen cinsel içerikli video, fotoğraf, emailler için artık dava süreci başlatıyorum. Uğraşmıyordum 10 yıldır ama artık muhatapları mahkeme heyeti olacak. Bugün dilekçemi verdim. Ahlaksızlığın lüzumu yoktu ama sapıklığın sonu da yok! Hadi bakalım başladı süreç" ifadelerini kullandı.