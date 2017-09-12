Cizre'nin Yeni Kaymakamı Göreve Başladı
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Cizre Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Cizre Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur'un Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanması ile boşalan Cizre Kaymakamlığı makamına Gaziantep Vali Yardımcısı Faik Arıcan atanmıştı. Kaymakam Arıcan göreve başladı. Arıcan, "Sevgi şehri yapmayı düşündüğümüz tarihi ve kültürel derinliği olan Dicle'nin incisi Cizre'de görev yapmaktan mutluluk duyacağım" dedi. - ŞIRNAK