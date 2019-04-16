Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlanı, Köpeklere Boğdurdular
Adıyaman'da gözü dönmüş caniler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanı köpeklere boğdurdu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 5 kişi, çoban köpeklerini nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana saldırtarak, telef ettirdi. Jandarma ekipleri, bu anları görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
KAYALIK ALANDA SIKIŞTIRIP ÜZERİNE SALDILAR
Besni'nin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkisinde 5 kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nca 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatmaya çalıştı. Kayalık alanda çizgili sırtlanı sıkıştıran kişiler, yanlarındaki 4 çoban köpeğini üzerine saldı. Köpeklerin saldırısıyla kanlar içinde kalan çizgili sırtlan, telef oldu. Şüpheliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Çizgili sırtlanın telef olduğu vahşeti görüntüleyenler, daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimlikleri belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İşte o görüntüler;
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MENZİLDEN HALK MANZARALARICevap Yaz Yayından Kaldır
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MAZBATA neredeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belamızı verse de kurtulsak insan kadar bencil ve kibirli ve aptal bir canlı var mı acaba. KENDİ TÜRÜMDEN UTANIYORUM EMEĞİ GEÇEN HERKES BU DÜNYADA DEĞİLSE DİĞERİNDE HESAP VERECEK. SÖZDE MÜSLÜMANLAR ÖYLESİNE EĞLENMEK İÇİN HAYVAN ÖLDÜRMEYE BAŞLADI. LANET OLSUN YA KEŞKE NESİLLERİ TÜKENSE BU İBLİSLERİN SIRTLANDAN DAHA DEĞERSİZLER DÜNYA İÇİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya ben iki kedi kavga ederken bile dayanımıyorum ayırıyorum siz nasıl izlemeye kıydınız. yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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cehaletCevap Yaz Yayından Kaldır