Cirque du Soleil'in yeni şovu İstanbulluları büyüleyecek!

Biletler, www.TixBox.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

Dünyanın en önemli projelerine imza atan Alchemy Project tarafından hayata geçirilen Bazzar Şov, ŠKODA AUTO'nun desteği ve Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul ev sahipliğinde, çılgın akrobatların nefes kesen gösterileriyle muhteşem bir görsel şölene imza atacak.

1984'te, 20 sokak dansçısıyla başlayan Cirque du Soleil Entertainment Group, bugün 60 ülkede 1.400'üsanatçı ve 4.000'den fazla çalışanıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanarak büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouniard'ın üstlendiği BAZZAR şovu yer çekimine meydan okuyacak. Bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez kategorilerinde ayrı ayrı sergilenecek olan on dokuz farklı şovla izleyicilerin nefesleri kesilecek.

Kaynak: Bültenler