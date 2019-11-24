Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu

24.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:50

Konya'da çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla döven oto tamir ustası Fatih S.'nin (33), 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır" dedi. Fatih S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.A. ise bu karar üzerine gözyaşlarını tutamayarak mahkeme salondan çıktı.

ÇIRAK ŞİKAYETÇİ OLDU, USTA GÖZALTINA ALINDI

Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerine çırak olarak başladı. M.A., 7 Temmuz günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Fatih S. de iddiaya göre, 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla M.A.'yı dövdü.

Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden ailesi Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Bunun üzerine ailenin avukatı, M.A.'nın uğradığı şiddet sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde aldığı darbeler sonucu bacak ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca savcılık kararıyla M.A., psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. M.A., tamir aletini düşürmesi sonucu, ustasının 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla 30 veya 40 defa vücuduna vurduğunu söyledi. Gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü belirten M.A.'nın uyku problemi yaşadığı ve uyuduğu sırada da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığı belirlendi. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedaviye alındı.

"İKİ TOKAT ATTIM"

Fatih S.'nin Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Fatih S., M.A. ve ailesi ile taraf avukatları katıldı. Sanık Fatih S. (33) savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.A.'ya sadece iki tokat attığını ileri süren Fatih S., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben motor ustasıyım. Mağdur benim yanımda çırak olarak çalışıyordu. Olay öncesi sürekli malzemelerimizi kırıyordu. Bu nedenle kendisini uyardık. Ertesi gün babası iş yerine geldi. Çocuğu biraz daha idare edin dedi. Bir sonraki gün az kalsın liften araç düşürecekti. Bu nedenle daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır. Kendisini trigier kayışı ile dövmedim. Başka suçlamaları kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Öncelikle beraatimi istiyorum" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA SALONDAN ÇIKTI

Savunmaların ardından hakim kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, karartılma ihtimali bulunmaması üzerine sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Bu karar üzerine M.A., ağlayarak salondan dışarı çıktı. M.A. sinir krizi geçirirken, aile de verilen bu karara tepki gösterdi. Dava, ertelendi.

Kaynak: DHA