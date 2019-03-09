Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu

Eskişehir'de, park halindeki bir cipte 12 saat kilitli kalan köpek, vatandaşların haber verdiği polis ve çilingir yardımıyla araçtan çıkarıldı.

ARAÇTA MAHSUR KALAN KÖPEK, ÇİLİNGİR YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokak'ta, bir köpeğin park halindeki cipte uzun süre bırakıldığının fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahibi henüz tespit edilemeyen araç içerisindeki köpeği çilingir yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

KÖPEĞİN 12 SAATTİR ARAÇTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Köpek, hayvan barınağına götürülürken, polis araç sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Bu arada aracın park halinde bulunduğu sokaktaki esnaf, köpeğin 12 saattir cipte olduğunu belirtti.

Kaynak: AA