Oyuncu Cansel Elçin, iç çamaşırlı poz verdi

19.10.2019 15:26

Tuba Büyüküstün ile başrol oynadığı Gönülçelen dizisiyle akıllara kazınan oyuncu Cansel Elçin, Hakan Gence'ye röportaj vererek samimi itiraflarda bulundu. Oyuncu röportaj için de iç çamaşırıyla poz verdi.

"RUHUMU ÇIPLAK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gence'nin "Kendini ateşli buluyor musun, röportajda cesur pozlar verdin" demesi üzerine konuşan Cansel Elçin "Kendimi hiç öyle görmedim. Sağlığıma dikkat ediyor, ruhumu çıplak tutmaya çalışıyorum. Ayrıca o fotoğraflardaki adam da ben değilim, canlandırdığım karakter. Yine de yaşıma göre giderim var, şaka tabii" dedi.

STRİPTİZ YAPMAYA KARAR VEREN ADAMI OYNAYACAK

Yakışıklı oyuncu Cansel Elçin, yeni tiyatro oyunundan ise şu sözlerle bahsetti: "Çelik fabrikasında çalışan, kendilerini işlerine adamış bir grup İngiliz vatandaşını görüyoruz. Margaret Thatcher dönemi... Terör var, ekonomik kriz patlıyor. Fabrikalar özelleştiriliyor ya da kapanıyor. İşçiler işsiz kalıyor. İş bulma kurumuna kaydolup aylarca bekliyorlar. Karakterim 'Gaz' nafakasını ödeyemez hale geliyor ve bu ekip para kazanmak için sadece bir gece için striptiz yapmaya karar veriyor.

"ÇIPLAK KALMAK DA BİR KOSTÜM"

Adı üstünde, striptiz. Ama kimseyi rahatsız edecek kadar değil. Sonuçta yönetmenin verdiği bir mizansenle olacak her şey. Aslında burada olan şey, karakterlerin ruhlarının çıplak olması. Bir aktörsen ve bir karakteri canlandırıyorsan, soyunmak aynı giyinmek gibi. Zor değil. Çıplak kalmak da bir kostüm. Oyunda striptiz sadece bir Truva Atı. Seyirci, kendine "Acaba soyunacaklar mı" diye sorarken bir yandan zor durumda kalan işçilerin hayatlarını kazanmak için nereye kadar gideceklerini görüyor. Her karakterin farklı çatışmaları, komik ve dramatik hikayeleri var.

"HAMALLIK, TOPTANCILIK VE ŞOFÖRLÜK YAPTIM"

Elçin, Gence'nin "Siz bu karakterler kadar parasız kalsaydınız soyunur muydunuz?" sorusuna iseşu şekilde cevap verdi: "Başka şeyler denerdim. O duruma da düştüm bu arada. Ailem Fransa'dan Türkiye'ye geri dönüş yapmıştı, ben orada kalmıştım. İşsizdim. Mağazaların kapılarını açıp, "İş var mı" diye sorardım. Önce hamallık, sonra toptancılarda satış, rehberlik ve şoförlük yaptım. Ama mutluydum çünkü kazandığım parayla tiyatro yapıp oyuncu olmak için kendime bir alan açtım."