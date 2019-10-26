Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti

26.10.2019 12:03

ABD, Demokratların Kongre Üyesi Katie Hill'in çıplak fotoğraf skandalıyla çalkalanıyor. 32 yaşındaki Hill'in çıplak fotoğrafları, sosyal medyaya sızınca, ortalık karıştı.

Daily Mail gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda Trump'a karşı muhalif siyaset izleyen Hill'in, bacak arasında Nazi-Era işaretine benzer bir dövmenin olması ise skandalı büyüttü.

BACAK ARASINDAKİ DÖVME DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraflar Daily Mail tarafından yayınlandı. "Kongre Üyesi Katie Hill'in şok edici fotoğrafları" başlığıyla yayınlanan haberde Hill'in, uyuşturucu kullandığı da bazı fotoğraflarda saptandı. Hill'in çıplak olduğu aynı fotoğrafta üzerindeki dövmeler dikkat çekerken Nazi-Era işaretine benzer bir dövme de tartışmaların odağına oturdu.

Tartışma yaratan fotoğraf

Hill ile ilgili skandal haberde yalnızca bunlar da yer almadı. Yayınlanan fotoğraflar arasında Hill'in eş değiştirme sitelerinde de paylaşılan fotoğraflar olduğu anlaşıldı.