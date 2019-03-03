Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı
Packs de Monclova isimli uygulamada çıplak fotoğrafları satışa çıkan genç kız, depresyona girip kendini astı.
Meksika'da 19 yaşındaki bir genç kız, çıplak fotoğrafları sosyal medyada satılınca kendini astı.
UYGULAMA KURBANI OLDU
Julissa isimli genç kız, 300'den fazla kadının fotoğraflarının yer aldığı Packs de Monclova isimli uygulamanın kurbanı oldu. Fotoğraflarının uygulamaya düşmesinin ardından depresyona giren Julissa, evinin banyosunda ölü bulundu.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Meksika'yı sarsan intiharın ardından polis söz konusu uygulamayı mercek altına aldı. Packs de Monclova'nın çıplak fotoğrafları nasıl elde ettiği gizemini koruyor.
YORUMLAR (7)
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İNSAN ZATEN NE DIYE ÇIPLAK FOTOĞRAFINI ÇEKER KI..? Ya yanlişlikla birine gönderirsen..Veya birisi görürse ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Komedi degmezdiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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iyi olmus ulan ciplak fotoraflarin internette ne isi varCevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
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Evet bu sebepten insanin canina kiymasi cok aci, lakin bu devirde insanin, internet ile baglantisi olan herhangi bir cihazin hacklenip icindeki bütün bilgi ve birikimlerin ele gecirilebilecegini bilerek hareket etmeliCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çıplak poz verirken iyidi.. zaten o pozları millet görsün diye vermiyolarmi... Görmesin demiyor sa verme poz... Bak ayna da kendine tmm... Soyun çekil sonra millet görsun diye sonra da gördü diye as kendini... Çok üzüldüm...Cevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır