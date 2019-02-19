Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencisi M.D'nin gözaltına alındığı sırada polis tarafından saldırıya uğradığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Emniyet, Demirel'in babasını "FETÖ"cü olmakla suçladı. Açıklamada Demirel'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis ile ilgili herhangi bir inceleme-soruşturma bilgisine yer verilmedi.

2016'DA BABASI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Açıklamada Demirel'in babası E. Demirel'in ögretmenlik yaparken "FETÖ" içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2016 yılında ihraç edildiği bilgisine yer verildi. Yaşanan olayın ardından M.D'nin babasının FETÖ'den ihraç edilmesi bilgisinin verilmesi sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından alakasız bulundu ve eleştirildi.

Emniyetin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"M.D isimli şahsın Çorum'da ikamet ettiği, zaman zaman Ankara'ya gelerek DHKP/C Terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, kardeşi B.R.D'nde anılan söz konusu eylemlerde aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü, babaları E.D'nin ise Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY Terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu) 2016 yılı Ağustos ayında ihraç edilmiştir."

"Sadece bir kare üzerinden olayın bütününün ele alınarak Türk Polis Teşkilatı'nın yıpratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu eylemde şahıslara dağılmaları hususunda gerekli yasal uyarılar yapılmış olup, şahısların eylemlerine devam etmeleri üzerine,yakalama işlemi sırasında direnmeye devam ettikleri, M.D. isimli bayanın gözaltı aracına alınması esnasında direnmesi sonucu basına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur" denildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Eylemlerin kayıt altına alındığı belirtilen Ankara Emniyeti'nin açıklaması şu ifadelerle bitirildi:

"Örgüt mensuplarınca gündeme getirilen bu ve benzeri görüntülerin amacı, Emniyet Teşkilatını yıpratmak, görev alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyonunu bozmak, görev yapmasını engellemeye çalışmak amaçlı olup,şahıslar tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatı ve personeli hakkında yapılan tehdit, hakaret, personeli hedef gösteren vb. paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunulmuştur."