Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz

ANTALYA (DHA) - ANKARA'da, N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile ıssız sokakta buluşup, alkol aldı. N.Y., daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.