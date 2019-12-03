Cinsel istismar suçundan yargılanan Yunan milyarder 58 milyon dolar ödeyecek

03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:46

ABD'de Yunan milyarder Alkiviades David, Los Angeles'teki ofisinde Mahim Khan adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu için 58 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.

Savcı Gloria Allred, ünlü milyarderin, Mahim Khan adlı kadına yaptıkları sebebiyle, taciz olaylarında verilen en üst düzey tazminat cezası olan 50 milyon dolar ödemesine hükmettiğini açıkladı. Geçen haftaki davada da yargı, David'in aynı kadına 8.25 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Karar sonrası konuşan Savcı Allred, "Mahim Khan gibi kadınlar artık sessiz kalarak acı çekmeyecekler" dedi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmaya katılmayan 51 yaşındaki Alkiviades David ise tüm suçlamaları reddetti. David yaptığı açıklamada, ABD'deki yasal sistemin çöktüğünü ve sanığın yalancı şahitler tuttuğunu iddia etti.

İLK VUKUATI DEĞİL

Nijerya doğumlu prodüktör David'in, daha önce de benzer suçlamalarla yargılandığı ortaya çıktı. Aynı sene içerisinde iki kadını taciz ettiği gerekçesiyle 14 milyon dolar tazminat ödediği açıklandı.