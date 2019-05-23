10 Yaşındaki Kız Öğrencisine İstismarda Bulunan Öğretmen: Baba Şefkati Gösteriyorum

Antalya'da belediyeye ait bir eğitim kurumunda yaşanan iğrenç olayda istismara uğrayan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi, ingilizce öğretmeni olarak görev yapan Kadir A. tarafından cinsel istismara uğradı. 4 çocuğa daha istismarda bulunan sapık öğretmen 23 yıl hapis cezası aldı. Tekrar görülen duruşmada, savunma yapan sapık, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi. Mahkeme sapık öğretmenin 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verildi.

5 AY BOYUNCA İSTİSMARDA BULUNDU

Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında, Aksu ilçesinde meydana gelen olayda,ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.S.G., belediyeye ait eğitim kurumunda, İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşının daha taciz edildiği ileri sürülen E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı.

SAPIK KIZ ÇOCUĞUNU DUDAĞINDAN ÖPMÜŞ

Ailenin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.

İLK DURUŞMADA 23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

"BEN ÖĞRENCİLERE BABA ŞEFKATİ GÖSTERİYORUM"

Kadir A., 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tekrar mahkeme karşısına çıktı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise Kadir A.'nın 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA