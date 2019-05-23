10 Yaşındaki Kız Öğrencisine İstismarda Bulunan Öğretmen: Baba Şefkati Gösteriyorum
10 yaşındaki kız öğrencisine 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmenine 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sapık öğretmen savunmaısnda, "Ben öğrencilerime baba şefkati gösteriyorum." dedi.
Antalya'da belediyeye ait bir eğitim kurumunda yaşanan iğrenç olayda istismara uğrayan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi, ingilizce öğretmeni olarak görev yapan Kadir A. tarafından cinsel istismara uğradı. 4 çocuğa daha istismarda bulunan sapık öğretmen 23 yıl hapis cezası aldı. Tekrar görülen duruşmada, savunma yapan sapık, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi. Mahkeme sapık öğretmenin 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verildi.
5 AY BOYUNCA İSTİSMARDA BULUNDU
Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında, Aksu ilçesinde meydana gelen olayda,ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.S.G., belediyeye ait eğitim kurumunda, İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşının daha taciz edildiği ileri sürülen E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı.
SAPIK KIZ ÇOCUĞUNU DUDAĞINDAN ÖPMÜŞ
Ailenin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.
İLK DURUŞMADA 23 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
"BEN ÖĞRENCİLERE BABA ŞEFKATİ GÖSTERİYORUM"
Kadir A., 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tekrar mahkeme karşısına çıktı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi.
Mahkeme heyeti ise Kadir A.'nın 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.
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kogus agasi sevkatini gosterCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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sallandırın gitsin yaşaması dünyaya agırlıkCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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SALLANDIRACAKSIN BU TÜR IRZ DÜŞMANI ALÇAK NAMUSSUZLARI. .Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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tabi kadın tecavüzcüsünü öldürünce müebbet verirlr. . ögretmen çocuğa yapınca ödüllendirirleriibu kararı veren hakim ve savcıların çocuklarına aynı şeyi yapacaksın bakalım o zaman ne karar vercekler. . vicdansızlarCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Ah be kominist başkan tam rüzgar senden yana eserken bu adıma ne gerek vardı. Şimdi atarlar gayymu başa. yazık seni bu adıma kimler götürdü. yinede sevgiler kominist başkanCevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır