Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi

29.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:13

Son dönemde artan K-Pop yıldızlarının cinsel ilişki skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 2015-2016 yılları arasında 'Molka' denilen gizli kamera ile çekilmiş cinsel ilişki suçlarının yaygın olduğu Güney Kore'de müzik dünyasında da ortaya çıkan skandalında karar çıktı. Mahkeme şarkıcılar Jung ve Choi'nin hapisine karar verdi.

5 YIL HAPİS YATACAK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine cinsel istismar suçundan 5 yıl hapiste kalacak. Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat 'cinsel şiddet tedavisi' dersleri almasına karar verdi.

"KADINLARI CİNSEL OBJE OLARAK GÖRMÜŞLERDİR"

Hakim Kang Seong-soo, "Mahkumlar tanınmış kişiler ve arkadaşlar ama kendi aralarında yaptıkları konuşmalar göstermiştir ki kadınları yalnızca cinsel zevk objeleri olarak görmüş, oldukça ciddi suçlar işlemişlerdir" ifadelerini kullandı.

13 Kasım'daki bir önceki duruşmada savcılar Jung ve Choi için sırasıyla 7 ve 5 yıl hapis cezası istemişti.