Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı

Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı

Ankara'da mobil olarak gezen Güven Timi'ndeki bir polis, sokaklarda fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi'ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakaladı.

Ankara'nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı'nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Fark edildiğini anlayan genç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Polisin tek başına kovaladığı genç, Yeni Ankara Caddesi'nde yakalandı.

Bir çanta dükkanının içerisinde biten kovalamaca sonucunda yakalanan genç, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

"PARAYA İHTİYACIM VAR"

Polis aracına konulan genç, kadınlarla ilgili kartlar dağıttığını ve paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç, cinsel içerikli kartları dağıttığı için pişman olduğunu da belirtti.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (25)

  • LÜZÜMSUZLUK:
    DAĞITANI DEĞİL DAĞITTIRANI MATBUAT KANUNUNA GÖRE BU KARTLARI BASAN MATBAA VB. YERLERİ BULMAK GEREK ANKARA DA KARANFİL KIZILAY NECATİ BEY HOŞDERE CİNNAH MALTEPE BU DAĞITANLARDAN ONLARCA VAR AYNI ŞEY İZMİR BORNOVA ÖZKANLAR ÇANKAYA KONAK ALSANCAK BASMANEVE DAHA BİR ÇOK YERDE VAR MESELE BATAKLIĞI KURUTMAK BASANI VE BASTIRANI BULMAK GEREK
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  • EEEEEEEEEEEEEEE:
    Ankarada kapatılan genelev açılıp bunlar oralarda çalıştırılsın. . zaten o sektörde iş yapıyorlar.
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  • DİYARBAKIRLI:
    vallah ankara başkent değil sankı kerhane kent olmuş insanlar aile siyle sokakta yürmez olmuş
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  • OSMANİYELİ BOZKURT:
    AĞZINA SALINCAK KURMALI POLİSİMİZ. ANNESİNDEN ÇIKTIĞI MEKANİZMAYA GERİ İADE EDİLMELİ
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