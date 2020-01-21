Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

21.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:12

Son dönemde büyük bir artış gösteren kadın cinayetlerine her gün yenisi ekleniyor. Kırşehir'de sinirlerine hakim olamayan koca, boşandığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İzmir'in Buca ilçesinde de İzmir'de ise eski eşinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNNET GEÇİREN KOCA DEHŞET SAÇTI

Kırşehir'de, cinnet getiren koca tartıştığı eşini öldürdü. Katil zanlısı koca polisin sistemli çalışması sonrası yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler parkı yanında bulunan ikametlerinde karı-koca arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan N.Ç., (47), boşandığı ama aynı evde yaşadığı eşi Alev Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 112 Tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ikametinden kaçan N.Ç. ise polisin başlattığı çalışma sonrası yakalandı. Alev Ergin'in babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı ama eşiyle aynı evde yaşadığı ileri sürülüyor. Mezrada yakalanan N.Ç., Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında darp etti; ardından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini belirtti.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VURMUŞ

Alınan bilgiye göre eski eşini önce darp edip ardından da pompalı tüfekle vuran şahıs, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren şüpheli O.Ç., Büşra Yabaşkul'u bu yüzden vurduğunu belirtti.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan ikilinin tartışma görüntüleri, eski eşini darbeden şüphelinin kadının karşı koymasına rağmen darba devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş etmesi görüldü. Öte yandan şüpheli şahsın görüntülerde eski eşini vurduktan sonra yerde tekme atmaya devam etmesi dikkat çekti. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar da yine kamera tarafından kaydedildi.

Olayın ardından kaçan O.Ç, kent merkezine yakın bir mezrada yakalandı.

Kaynak: İHA

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