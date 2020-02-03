Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor
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Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor

Çin'de koronavirüs salgını etkisini gün geçtikçe artırırken, hastalığın yayılmasından korkan vatandaşların evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürdüğü iddia edildi.

03.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:23
Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor

Çin'in kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs gün geçtikçe etkisini artıyor. Karantina altına alınmış bölgelerden dehşete düşüren kareler gelmeye devam ederken, virüsün yayılmasından korkan Çinli vatandaşların evcil hayvanlarını pencerelerden atarak öldürdüğü iddia edildi. Çin'de çekildiği öne sürülen fotoğraflar ise iddianın doğruluğunu destekler nitelikte.

İşte dehşete düşüren o kareler:

ÖLÜ SAYISI 361 OLDU

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e yükseldi.

50 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Öte yandan merkezi hükümet, virüsle mücadele kapsamında 800 kilometre doğudaki Wenzhou şehrinde de yollar barikatlarla kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Çin genelinde 50 milyon insanın, karantina önlemleri kapsamında kısıtlı bir yaşam içinde tutulduğu değerlendiriliyor. Hong Kong üniversitesinden uzmanlara göre ise vaka sayısı resmi açıklamaların çok üzerinde olabilir. Aynı uzmanlar, Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısının 75 binden fazla olabileceğini savunuyor. ABD ve Avustralya yakın zaman içinde Çin'e seyahat etmiş olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine girişini engelleyeceğini duyurdu.

Güney Kore, seyahat engelini, Hubei eyaletine gitmiş olanlarla sınırladı. Çok sayıda ülke Hubei eyaletindeki vatandaşlarını tahliye ediyor ve karantina işlemleri uyguluyor.


Haber Videosu

: Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor
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