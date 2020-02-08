: Çinli iş adamından korkunç koronavirüs iddiası: 50 binden fazla ceset yakıldı

08.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:09

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktığını açıkladı. Ölümcül virüs tüm dünyada paniğe neden olurken, Çinli iş adamı Guo Wengui gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

"50 BİNDEN FAZLA CESET YAKILDI"

Bir televizyon programına katılan Çinli iş adamı Guo Wengui, Pekin yönetimini koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleri gizlediğini iddia etti. Sadece Hubei kentindeki 49 krematoryumda 50 binden fazla ceset yakıldığını ileri süren Wengui, ülke genelinde virüsle efekte olan insan sayısının ise 1.5 milyon olduğunu ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubei eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüssalgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktığını açıklamıştı.

Haber Videosu