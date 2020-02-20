: Çinli bilimadamı Vang Çı, koronavirüsün kalıcı hale gelebileceğini söyledi

20.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:58

Çinli bilim insanı Vang Çın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu. Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Kovid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS DAHA DA YAYILABİLİR"

Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını söyledi. Vang Çın, 75 bin kişiye bulaşan virüsün daha uzun süreli kalıcı bir hastalık olabileceğine dikkat çekti.

BİRÇOK ÜLKE, VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken, salgında 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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